تربية الدجاج بدأت في آسيا قبل الميلاد

المصدر: (دبي – البيان)

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حُيّر الباحثون منذ فترة طويلة حول كيفية تدجين الدجاج وانتشاره عبر الحضارات القديمة، والآن، قام فريق من الخبراء من مختلف المجالات بنشر دراسة، بقيادة معهد ماكس بلانك، نُشرتها مجلة «نيتشر كوميونيكيشن».

ووجد الفريق أول دليل واضح على قيام الأشخاص بتربية الدجاج من أجل البيض، والتي قد تمت تربيتها في آسيا الوسطى بين عامي 400 قبل الميلاد و1000 بعد الميلاد، وربما انتشرت على طول طريق الحرير. وجمع الباحثون قطع قشر البيض من 12 موقعاً أثرياً. ومن خلال دراسته، اكتشف الفريق أن الدجاج القديم كان يضع البيض أكثر من أسلافه البرية، ومن المحتمل أن هذه السمة جعلته جذاباً لدى القدماء، مما أدى إلى تدجين الدجاج وانتشاره.