تلميذ يطلق النار على زملائه بسبب تعرضه لمضايقات

المصدر: أ ف ب

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برَّر الطفل، البالغ 12 عاماً، المشتبه في أنه أطلق النار في مدرسة بفنلندا متسبباً في مقتل زميل له وإصابة اثنين بجروح خطيرة، تصرفه بتعرضه لمضايقات، وفق ما ذكرت الشرطة اليوم.

وقالت الشرطة، في بيان: «أبلغ المشتبه به الشرطة أثناء الاستجواب أنه كان ضحية مضايقات، وهو ما أكدته التحقيقات الأولية»، مضيفةً أن الطفل نُقل إلى هذه المدرسة الواقعة في شمال هلسنكي في مطلع العام.

وأطلق الطفل النار بواسطة مسدس تعود ملكيته لأحد أقاربه، أمس، في مدرسته في شمال العاصمة الفنلندية، ما أسفر عن مقتل صبي في فصله يبلغ نفس عمره وإصابة فتاتين أخريين بجروح خطرة، الأولى فنلندية والأخرى تحمل جنسية مزدوجة، الفنلندية والكوسوفوية.

وأضافت الشرطة، اليوم، أنه أثناء فراره هدد أيضاً بسلاحه الطلاب المتوجهين إلى مدرسة أخرى.

وأوضح المصدر أن المشتبه به لن يودع السجن نظراً لصغر سنه، بل سيتم تسليمه إلى الرعاية الاجتماعية.

وأعلنت فنلندا اليوم يوم حداد، ونكست الأعلام على المباني والمؤسسات الحكومية تكريماً للضحايا.

وأمام المدرسة، جاء العديد الأشخاص، رغم الثلوج، لوضع الزهور والشموع والألعاب، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في المكان.