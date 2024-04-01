أناكوندا عملاقة تسحق تمساحاً حتى الموت

المصدر: إعداد -وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

الطبيعة غامضة. في يوم ما تصبح حيوانًا مفترسًا، وفي اليوم التالي تكون فريسة

وتمكنت أناكوندا عملاقة في غابات الأمازون من الإجهاز على تمساح عن طريق الالتفاف حوله ثم القضاء عليه.

والتف الثعبان الضخم حول التمساح بإحكام بينما لم يستطع التمساح الفكاك وأصبح بلا حول ولا قوة.

وحاول التمساح جاهداً أن يحرك ذيله في محاولة للتخلص من قبضة الثعبان القاسية، لكن محاولاته للهروب ذهبت سدى.

وتم تصوير اللقاء المميت على حافة المياه في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل ، وفقا لصحيفة" ديلي ميل " البريطانية.

وفي الشهر الماضي، أعلن العلماء أن الأناكوندا العملاقة، والمعروفة أيضًا باسم الأناكوندا الخضراء، هما في الواقع نوعان متميزان يختلفان وراثيًا بنسبة 5.5 في المائة.