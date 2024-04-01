حارس يقتل سبعينياً لإزعاجه أثناء النوم

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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أقدم رجل يعمل حارساً في ولاية بيهار شرقي الهند على قتل مسنّ يبلغ من العمر 74 عاماً لأنه أزعجه أثناء نومه.

وذكر موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري أن الشرطة الهندية قبضت، الجمعة الماضي، على متهم بقتل صاحب عمل في منزله، مشيراً إلى أن المجني عليه، ويدعى عمار براساد ساهو، عُثر عليه ميتاً على سريره عندما ذهب أفراد عائلته لإيقاظه صباحاً.

وأكد المتهم براكاش كومار بوميك، القائم على رعاية ساهو والمقيم في سيتامارهي، للشرطة أنه لم يكن ينوي قتل الرجل المسن، موضحاً أنه فعل ذلك لإخافته حيث كان ساهو يزعج نومه بإيقاظه عدة مرات ليلة الخميس.

وكشفت الشرطة أن المتهم لوى يدي المجني عليه وضربه وهو نائم في سريره، حيث لم يكن أفراد الأسرة في المنزل ليلتها.