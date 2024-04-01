توصيل فائق السرعة بالصواريخ

المصدر: شنتشن - رويترز

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أعلنت شركة سبيس إيبوك الصينية لتصنيع الصواريخ، أمس، أنها تعمل مع منصة تاوباو للتسوق عبر الإنترنت التابعة لشركة علي بابا لتصنيع صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في عمليات توصيل فائقة السرعة قد تصل بحمولتها إلى أماكن مختلفة في العالم في ساعة واحدة فقط.

وقالت الشركة في إشعار نشرته على حسابها الرسمي على منصة «وي تشات» للتواصل الاجتماعي إن المشروع في مراحل تجريبية مبكرة ويهدف إلى تطوير صاروخ يمكنه حمل ما يصل إلى عشرة أطنان من البضائع في حاوية سعتها 120 متراً مكعباً. وستجري الشركة اختبارات استخدام الصواريخ في خدمات التوصيل في المستقبل القريب لكنها أشارت إلى أن تحقيق أهدافها لن يكون سهلاً على المدى القصير.