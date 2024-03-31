22 % من الألمان لا يستطيعون تحمل تكاليف عطلة لمدة أسبوع بعيداً عن المنزل

المصدر: د ب ا

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كشفت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن ما يقرب من ربع سكان ألمانيا غير قادرين على تحمل تكاليف قضاء عطلة لمدة أسبوع واحد بعيدا عن المنزل كل عام.

وتكشف الأرقام التي طلبتها النائبة في البرلمان الألماني، سارا فاجنكنشت، أن 6ر22% من الألمان افتقروا للأموال اللازمة لقضاء عطلة مدتها أسبوع واحد في عام 2023. وبين الأسر ذات العائل الواحد، ارتفعت النسبة إلى 2ر43%، وبين الأسر التي تضم شخصين بالغين وثلاثة أطفال أو أكثر بلغت 3ر31%.

وارتفعت نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف عطلة مدتها أسبوع واحد بمقدار 4ر0 نقطة مئوية على أساس سنوي. ووفقا للبيانات، فإن حوالي 4ر30% من العزاب و8ر16% من الأزواج لا يستطيعون تحمل تكاليف رحلة من هذا النوع، مع ارتفاع كلا الرقمين قليلا خلال العام الماضي.

ووصفت فاجنكنشت، التي أسست حزبا شعبويا في بداية هذا العام بعد انفصالها عن حزب "اليسار"، الأرقام بأنها مشينة، وقالت: "ما يقرب من ربع الألمان غير قادرين على الاستراحة لمدة أسبوع".

وانتقدت فاجنكنشت الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس، واتهمته بإفقار ملايين الألمان، وقالت: "نحن بحاجة إلى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية".

وعلى مدار السنوات الماضية أظهرت بيانات "يوروستات" تغيرا طفيفا في نسبة السكان الألمان غير القادرين على تحمل تكاليف رحلة مدتها أسبوع. وفي عام 2020 كانت نسبتهم 4ر22%، ثم انخفضت عام 2021 إلى 9ر19%، ثم ارتفعت إلى 2ر22% عام 2022، و6ر22% العام الماضي.