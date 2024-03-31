شابة تدفع 13 مليون دولار ضرائب على دخلها من الإنترنت .. فكم تربح؟

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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دفعت إحدى المؤثرات الشباب في الصين، ولها 7.7 ملايين متابع على منصة Douyin، (التطبيق المقابل لتطبيق TikTok في الصين) ما يقرب من 100 مليون يوان (13 مليون دولار أمريكي) كضرائب في العام الماضي، مما يوضح إلى أي مدى يمكن أن تصبح هذه المهنة مربحة.

تنحدر بان يورون، 28 عامًا، من مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، وتشارك نصائح للعناية بالبشرة والمكياج على موقع Douyin، لقبها هو "الجنية الصغيرة"، وقد اكتسبت المتابعين بفضل بلاغتها ومظهرها الجميل وشخصيتها المبهجة، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

في 14 مارس، كشفت في مقطع فيديو أنها دفعت ضرائب بقيمة 95 مليون يوان في عام 2023 وعرضت لقطة شاشة لدفع الضرائب كدليل.

وقالت بان: "إن دفع الضرائب هو التزام على الجميع، وأنا أدفع دائمًا المبلغ بالكامل دون اللجوء إلى التهرب الضريبي".

وعلى افتراض أن بان دفعت أعلى معدل ممكن لضريبة الدخل الشخصي بنسبة 45%، فإن دخلها السنوي في عام 2023 كان من الممكن أن يتجاوز 200 مليون يوان (28 مليون دولار أمريكي).

حتى لو كان هذا الرقم غير صحيح، فقد تم تسليط الضوء على نجاح بان خلال البث المباشر لمنتج للعناية بالبشرة في أكتوبر 2023 عندما حققت إيرادات مبيعات يومية قدرها 110 ملايين يوان (15 مليون دولار أمريكي).

وقد يكون موقفها الشفاف تجاه دفع الضرائب كاملة نتيجة للحملة الأخيرة على المشاهير الذين لم يدفعوا الضرائب في الصين، والتي غالبا ما تؤدي إلى غرامات باهظة.

في ديسمبر 2021، تم تغريم "ملكة البث المباشر" الصينية هوانغ وي - المعروفة أيضًا باسم فيا - والتي لديها 90 مليون معجب على تاوباو، بمبلغ 1.34 مليار يوان (210 ملايين دولار أمريكي) بتهمة التهرب الضريبي، وتم حظر حسابها على جميع المنصات.

وتاوباو مملوكة لشركة علي بابا التي تمتلك أيضًا صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

على مدى السنوات التسع الماضية، تطور محتوى الفيديو الخاص بـ "بان" من مشاركة نصائح فقدان الوزن إلى بيع الملابس وتقديم نصائح الجمال.

وهي الآن تبيع منتجات العناية بالبشرة من خلال البث المباشر على Douyin، حيث يمكن للمعجبين شراء المنتجات مباشرة من خلال التطبيق.

يتضمن عملها أيضًا قصصًا ملهمة في مجال ريادة الأعمال واستراتيجيات الإدارة المالية.

يوجد أكثر من 150 مليون شخص يقومون بالبث المباشر في الصين، وفقًا لتقرير حول صناعة البث المباشر والفيديو القصير في البر الرئيسي.

ومع ذلك، فإن أكثر من 95% منهم يكسبون أقل من 5000 يوان (700 دولار أمريكي) شهرياً، وهو ما يقل عن عتبة ضريبة الدخل الفردي في الصين.