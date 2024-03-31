برج مائل آخر في إيطاليا آيل للسقوط

المصدر: دبي - البيان

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مع تزايد المخاوف من انهيار برج بيزا الشهير في إيطاليا، ظهر برج مائل آخر يبدو أنه على وشك الانهيار.

والحديث يجرى عن برج غاريسيندا، الذي يبلغ ارتفاعه 48 متراً، وبني في القرن الثاني عشر ببولونيا، وها هو بعد قرنين من الزمان، يميل بزاوية قدرها 4 درجات، أي أكثر قليلاً من ميل برج بيزا الحالي البالغ 3.9 درجات.

وفي أواخر العام الماضي، خلص العلماء، إلى أنه كان «معرضاً لخطر كبير».

وأعلن عمدة بولونيا ماتيو ليبور، الأربعاء: «من الممكن تأمين البرج»، مضيفاً: «في عامي 2025 و2026، سيكون هناك المزيد من أعمال التدعيم والترميم»، موضحاً أن الأمر سيستغرق نحو 6 أشهر لتكييف المعدات المستخدمة في برج بيزا مع غاريسيندا، مع تكلفة تقدر بـ19 مليون يورو.