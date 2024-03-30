ابنة الممثل آلان ديلون ترفع دعوى قضائية ضد شقيقَيْها

المصدر: ا ف ب

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رفعت أنوشكا، ابنة الممثل الفرنسي آلان ديلون، دعوى قضائية ضد شقيقَيْها بتهمة انتهاك الخصوصية بعدما نشرا محادثة بينها ووالدها، وستجرى المحاكمة في أبريل 2025 في محكمة باريس.

وسيحاكَم نجلا أسطورة السينما الفرنسية أنتوني (59 عاما) وآلان فابيان (29 عاما) بتهمة "استخدام أو حفظ أو الكشف عن وثيقة أو تسجيل تم الحصول عليه عن طريق انتهاك خصوصية الآخرين".

والشقيقان متّهمان بتسجيل محادثة شقيقتهما أنوشكا (33 عاما)، مع والدهم بتاريخ الخامس من يناير 2024 في مقر إقامة الممثل في دوشي على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب باريس.

وبعد يومين نشر الشقيقان عبر حسابهما في انستغرام ما قالا إنه تسجيل لمحادثة بين آلان ديلون وابنته.

ويُسمع في المقطع صوت امرأة تخاطب رجلاً تناديه "بابا".

ويتصارع الأبناء الثلاثة منذ يناير، أكان في وسائل الإعلام أو من خلال إجراءات قانونية، على خلفية خلافات متعلقة بالحالة الصحية للممثل البالغ 88 عاما.

ويتّهم أنتوني وآلان فابيان أنوشكا بالتلاعب بوالدهم وإخفائها عنهما وضعه الصحي. ويؤكد انتوني أن شقيقته ترغب في إعادته آلان ديلون إلى سويسرا لتجنب دفع ضرائب كثيرة على الميراث.

من جانبها، تتهم أنوشكا شقيقيها بأنهما عرّضا حياة والدهم للخطر، وتؤكد أنها أرادت اصطحابه إلى سويسرا حتى يتمكن من مواصلة علاجه هناك.