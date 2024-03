فيديو .. رفع الأذان للمرة الأولى في مقر رئيس وزراء اسكتلندا

ت + ت - الحجم الطبيعي

رُفع الأذان في مقر إقامة رئيس وزراء اسكتلندا وذلك أثناء استضافته عددا من الشخصيات من أديان عدة على مائدة الإفطار في شهر رمضان.

ونشر رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، مقطع فيديو عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، يُظهر رفع الأذان في مقر إقامته.

وعلق يوسف على المقطع بالقول: "يكسر المسلمون صيامهم عند غروب الشمس مع الأذان. اليوم، أذّن الشيخ رباني في Bute House مع الأصدقاء من مختلف المجتمعات الدينية"، وفقا لسي ان ان.

وتابع رئيس وزراء اسكتلندا قائلا: "من المحتمل جدًا أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأذان الإسلامي للصلاة في Bute House".

يذكر أن حمزة يوسف هو أول رئيس وزراء اسكتلندي مسلم في تاريخ البلاد وقد وُلد في غلاسكو لأب من باكستان وأم من كينيا.

Muslims break their fast at sunset with the call to prayer. Today, Sheikh Rabbani performed the call to prayer in Bute House with friends from across different faith communities.



Quite possibly the first time the Islamic call to prayer has been performed in Bute House! pic.twitter.com/xU4XwDZdln