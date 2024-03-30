زواج أشهر توأم ملتصق في العالم

المصدر: دبي - البيان

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تزوج التوأم الأمريكي الملتصق «آبي» و«بريتاني» هنسل، من جوش بولينغ، المجند السابق في الجيش الأمريكي، وفق «سبوتنيك بالعربي».

تزوجت «آبي» و«بريتاني»، بعدما تقدم لهما الجندي السابق في القوات المسلحة «جوش بولينغ»، وقال الطبيب المتخصص في حالتهما: «التوأم بإمكانهما الإنجاب بشكل طبيعي مثل أي امرأة، لكن المشكلة تكمن بأنه من غير الواضح من ستكون والدة الطفل الحقيقية من الناحية القانونية».

وتعمل التوأم كمعلمتين في إحدى مدارس ولاية مينيسوتا، وقد تم إعلان زواجهما بشكل رسمي اليوم. وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الثنائي فضل إحاطة أمر زواجهما ببعض الخصوصية، كما يعيش التوأم حياة أكثر هدوءاً، بعيداً عن الأضواء في السنوات العشر الماضية.