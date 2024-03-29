روبوت يحاكي تعبيرات البشر بدقة وسرعة غير عادية

المصدر: إعداد- وائل زكير

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كل يوم يوجد جديد في التكنولوجيا والتقنية وأيضاً الروبوتات والذكاء الاصطناعي .

وإذا أردنا أن نعيش في عالم نتفاعل فيه مع الروبوتات ، فيجب أن تكون قادرة على قراءة تعابير وجهنا والاستجابة لها في وقت سريع للغاية.

والآن، اقترب العلماء خطوة أخرى من إنشاء مثل هذه الآلة المتقدمة.

إيمو "Emo "، الذي صممه خبراء في جامعة كولومبيا في نيويورك، هو أسرع إنسان في العالم عندما يتعلق الأمر بتقليد تعبيرات الشخص .

في الواقع، يمكنه "التنبؤ" بابتسامة الشخص من خلال البحث عن علامات خفية في عضلات الوجه وتقليدها بحيث يبتسم بشكل فعال في نفس الوقت.

يظهر مقطع فيديو مذهل الروبوت وهو يقلد تعابير وجه الباحث في الوقت الفعلي بدقة غريبة وسرعة ملحوظة، وذلك بفضل الكاميرات الموجودة في عينيه، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

"Emo " هو ابتكار باحثين في مختبر الآلات الإبداعية بجامعة كولومبيا في نيويورك، والذين قدموا أعمالهم في دراسة جديدة في مجلة Scientific Reports .

ويقولون: "نحن نعتقد أن الروبوتات يجب أن تتعلم توقع وتقليد التعبيرات البشرية كخطوة أولى قبل أن تنضج إلى تواصل تعبيري أكثر عفوية ومدفوعًا ذاتيًا".

يتم تدريب معظم الروبوتات التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي - مثل الروبوت البريطاني Ameca - لتقليد وجه الشخص.

لكن يتمتع Emo بميزة إضافية تتمثل في "التنبؤ" عندما يبتسم شخص ما حتى يتمكن من الابتسام في نفس الوقت تقريبًا. وهذا يخلق تفاعلًا "أكثر واقعية" شبيهًا بالإنسان بين الاثنين.