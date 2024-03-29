رائحة كريهة تجبر طائرة تقل 226 راكباً على الهبوط اضطرارياً

المصدر: إعداد- وائل زكير

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اضطرت طائرة تقل 226 راكبا إلى الهبوط اضطراريا بعد اكتشاف "رائحة قوية كريهة" على متنها.

وكان من المقرر أن تقلع الطائرة من مطار شارلوت دوجلاس الدولي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية مساء الأربعاء عندما تسربت الرائحة عبر الطائرة.

وخرج جميع الركاب وأفراد الطاقم باستخدام شرائح الإخلاء والجسر، وفي هذه العملية أصيب أحد الركاب واحتاج إلى علاج طبي.

وعبر بعض الركاب عن قلقهم وقالوا إن الوضع ظهر برسالة خطأ وأن الطاقم كان ينتظر أفراد الصيانة لتوضيح الأمر.

وأضافوا : "لم نعتقد أن الأمر سيكون أمرًا كبيرًا، وبعد ذلك سننطلق. وبعد خمس دقائق، بدأت الإعلانات تنطلق وبدأت الأضواء تومض لإعلان "الإخلاء، الإخلاء الآن".

من جهتها قالت شركة فرونتير إيرلاينز إنها ستزود جميع الركاب بقسائم بقيمة 200 دولار للرحلات المستقبلية، بالإضافة إلى الفنادق للمبيت، وفقا لصحيفة "مترو".

وقال متحدث باسم شركة الطيران: "نحن نعرب عن اعتذارنا الصادق وقلقنا للمتضررين ونقوم بالتحقيق في سبب الحادث".

وتشير التقارير الأولية إلى أنه لم يلاحظ أي دخان أو حريق .

وقالت شركة فرونتير إيرلاينز إنها تجري تحقيقاتها الخاصة لمعرفة سبب الرائحة وأنها ستبلغ السلطات الفيدرالية بالحادث.

وهذه ليست الحادثة الوحيدة الأخيرة التي أدت فيها الرائحة إلى إخلاء الطائرة.

في أكتوبر 2022، تم إخلاء رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في ميامي ومتجهة إلى بربادوس على المدرج بسبب رائحة "كيميائية" من الأمتعة المحمولة للراكب.