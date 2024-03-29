انتشال مدفع يعود للقرن 19 من قاع البحر

المصدر: دبي - البيان

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انتشل الغواصون الروس مدفعاً قديماً يعود إلى القرن الـ19 من قاع البحر الأسود في منطقة خليج ماتيوشينكو.

ونقش على المدفع ختم على شكل النسر الثنائي الرأسين، بصفته شعاراً للإمبراطورية الروسية، وأصبح لاحقاً شعاراً لدولة روسيا.

وجاء في تقرير نشرته وزارة الطوارئ الروسية على «تليغرام» أن الغواصين من وزارة الطوارئ الروسية عثروا في قاع البحر على مدفع يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر.

وتم اكتشاف المدفع القديم الذي يزن بضعة أطنان بالقرب من خليج ماتيوشينكو، وتم باستخدام طوافات مملوءة بالهواء وكابلات معدنية نقل المدفع إلى الشاطئ.

وأشار ديمتري دانيليوك، أحد غواصي الإدارة العامة في وزارة الطوارئ الروسية في سيفاستوبول، إلى أن رفع المدفع كان عملية في غاية الصعوبة بسبب أن المتخصصين كانوا يعملون في أعماق ضحلة للغاية وفي أماكن مغطاة بالرمال وكتل خرسانية.