حادث مروري "مأساوي" يخلف 45 قتيلاً في جنوب إفريقيا

المصدر: وكالات

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لقي 45 شخصاً حتفهم، "الخميس"، في جنوب إفريقيا في حادث سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 متراً قبل أن تتحطم في قاع واد.

وقالت وزارة النقل في جنوب أفريقيا إنه يعتقد أن الحافلة كانت تنقل الركاب من بوتسوانا إلى موريا شمال البلاد، مشيرة إلى أن الحادث "أدى إلى سقوط 45 قتيلاً على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة".

وتم إعادة توجيه مسار السيارة التي كانت تقل وزيرة النقل سينديسيو تشيكونجا إلى مكان الحادث، بينما كانت في طريقها للقيام بحملات توعية في ليمبوبو.

وقال المتحدث باسم إدارة النقل الوطنية: "يُزعم أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، واصطدم بحواجز على الجسر، مما جعل الحافلة تسقط من فوق الجسر وتصطدم بالأرض، حيث اشتعلت فيها النيران". وأشار إلى أن سبب الحادث ما زال قيد التحقيق.