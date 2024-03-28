قتلت بالرصاص.. نفوق أكبر أنثى ثعبان في العالم

المصدر: (إعداد - رضا أبو العينين)

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عبّر عدد من علماء الأحياء عن حزنهم على فقدان أكبر أنثى ثعبان في العالم تدعى «آنا جوليا» بعد أن قتلت رمياً بالرصاص على يد الصيادين، يوم الأحد الماضي في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل.

وقد اكتشف فريق من 15 عالم أحياء دولياً الأناكوندا الخضراء الشمالية في فبراير الماضي وقرروا أنها نوع جديد بناءً على اختلاف بنسبة 5.5 بالمئة في الحمض النووي الخاص بها مقارنة بالأناكوندا الأخرى، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

تم العثور على «آنا جوليا» التي يبلغ طولها 26 قدماً نافقة في نهر فورموسو في منطقة بونيتو الريفية في ولاية ماتو جروسو دو سول بجنوب البرازيل.

وقال عالم الأحياء الهولندي البروفيسور فريك فونك، الذي ساعد في اكتشاف الثعبان، إنه كان «حزيناً وغاضباً» بعد سماعه الأخبار ووصف قتلة الأناكوندا بأنهم «مرضى».

وأضاف: «لقد سمعت من مصادر مختلفة أنها قتلت بالرصاص، على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي لسبب الوفاة، أنا حزين جداً وغاضب جداً لمقتلها».

وتابع: «على حد علمنا، كانت تتمتع بصحة جيدة للغاية ولا تزال في مقتبل حياتها، لذلك كان من الممكن أن تضع العديد من البيض.. لقد كانت أكبر ثعبان أراه».