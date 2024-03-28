روسيا تطور جيلاً جديداً من الأقمار الاصطناعية

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أعلنت شركة «ريشيتنيوف» التابعة لوكالة «روس كوسموس» أنها تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من الأقمار الاصطناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: «أكمل الخبراء في شركتنا التصميم الفني لمشروع تطوير أقمار Express-RV التي ستقدم خدمات الاتصالات والإنترنت للأرض، والتي ستطلق في إطار مشروع Sphere الروسي».

وأضاف البيان: «انتهينا من تطوير التصاميم الفنية للمجمعات الأرضية الخاصة بالتحكم بالأقمار الجديدة، ووضعنا التصاميم لمجمع إطلاق الصواريخ التي ستنقل تلك الأقمار إلى المدار».