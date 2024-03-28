النباتات المتفحمة سماد صديق للبيئة

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكن علماء جامعة ستافروبول الزراعية الروسية من الحصول على سماد فعال صديق للبيئة من الخث (النباتات المتفحمة)، ما يسمح بزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، حسب «روسيا اليوم». ويقول مصدر في الجامعة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: «يسمح استخدام الأسمدة بزيادة إنتاجية الحبوب بنسبة تصل إلى 5 - 10 بالمئة، ويقلل من تكلفة استخدام الأسمدة المعدنية، ويقلل استخدام نترات الأمونيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمئة. ويضمن السماد الجديد ربط وتحييد المواد الضارة الموجودة في التربة، ويمنع دخولها إلى النباتات، ما يزيد من السلامة البيئية».

ويشير فلاديمير سيتنيكوف رئيس الجامعة، إلى أن علماء الجامعة ابتكروا هذا السماد الذي أساسه الخث وإضافات معدنية- نتروجين وفوسفور وبوتاسيوم وكبريت وأيونات المعادن المخصبة.