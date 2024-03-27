قبل ثوانٍ من أسوأ حادث تحطم في العالم.. الصورة الأخيرة داخل الطائرة اليابانية المنكوبة عام 1985

المصدر: إعداد- وائل زكير

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حتى يومنا هذا، لا تزال طائرة الخطوط الجوية اليابانية بوينغ 747 التي كانت متجهة من طوكيو إلى أوساكا في 12 أغسطس 1985،والذي خلف 520 قتيلاً ولم ينج منها سوى أربعة أشخاص، هي أكثر حوادث تحطم طائرة نفاثة دموية في العالم.

ويعتقد أن الرحلة بدأت بشكل طبيعي، حيث صعد على متن الطائرة 509 ركاب و15 من أفراد الطاقم ، غير مدركين للرعب الذي سيعقب ذلك.

وقد حلقت الطائرة بالفعل أربع مرات في ذلك اليوم، ولم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف.

ولكن بعد دقائق فقط من الإقلاع، شعر الكابتن ماسامي تاكاهاما والضابط الأول يوتاكا ساساكي بهزة تمزق الطائرة.

بدأت الطائرة بسرعة في تخفيف الضغط، وبدأ السقف في الانهيار بسبب المراحيض الخلفية، وتضرر جسم الطائرة، ودمر المثبت الرأسي بالكامل، وانقطعت جميع الخطوط الهيدروليكية الأربعة.

وتكثف الهواء وتحول إلى ضباب وأجبر أقنعة الأكسجين على النزول بعد ثوانٍ من الشعور بالهزة.

وفي خضم الفوضى والارتباك التي تجتاح المقصورة، تمكن أحد الركاب بطريقة ما من التقاط صورة لهذه اللحظات الأخيرة، بينما كان طاقم الطائرة يكافح من أجل إبقاء الطائرة 747 في الجو.

وبحسب ما ورد استخدم الكابتن تاكاهاما قوة دفع المحرك للصعود والنزول في محاولة يائسة للحفاظ على مستوى الطائرة.

وبعد 32 دقيقة ، أدرك تاكاهاما أن الضرر كان شديدًا للغاية وبدأت الطائرة 747 في الدوران، وفقا لصحيفة " ذا صن".

كانت رحلة الخطوط الجوية اليابانية القاتلة قد دخلت في الدوران حيث غاصت الطائرة آلاف الأقدام قبل أن يشير مقدمتها إلى الأعلى وتصعد الطائرة مرة أخرى.

وصرخ الركاب أثناء دوران الطائرة بسبب التأرجح العنيف، بينما واصل الطيارون القتال من أجل الوصول بالطائرة إلى بر الأمان.

وبعد فترة وجيزة، تحطمت الطائرة المأساوية 747 في سلسلة من التلال على جبل أوسوتاكا ، على بعد 62 ميلًا فقط شمال غرب طوكيو.

وبعد حوالي 20 دقيقة من الاصطدام، أبلغ جندي القوات الجوية الأمريكية مايكل أنتونوتشي عن موقع التحطم.

وبدلاً من إرسال فريق إنقاذ، أحجمت السلطات اليابانية عن افتراض عدم نجاة أحد، وأمرت أنطونوتشي بعدم الحديث عن الحادث.

أرسل الجيش الياباني فرق الإنقاذ في صباح اليوم التالي، بعد 12 ساعة كاملة من الإبلاغ عن الحادث.

وكما كشف أنطونوتشي بعد عشر سنوات: "لقد نجا أربعة أشخاص. وكان من الممكن أن ينجوا أكثر من ذلك بكثير. في وقت حدوث ذلك، أُمرت بعدم التحدث عنه".

وقال أحد الأطباء المشاركين في مهمة الإنقاذ: "لو تم الاكتشاف قبل 10 ساعات، لكان بإمكاننا العثور على المزيد من الناجين".

بينما قالت الناجية يومي أوتشياي إنها سمعت ناجين آخرين يصرخون طوال الليل، حتى ماتوا من البرد القارس.

وأضاف أنتونوتشي أنه "لولا الجهود المبذولة لتجنب إحراج السلطات اليابانية"، لكان من الممكن أن يقوم فريق من مشاة البحرية الأمريكية بتفتيش الحطام بعد أقل من ساعتين من وقوع الحادث.

بعد ذلك بعامين، وبعد تحقيق شامل، خلصت لجنة التحقيق في حوادث الطائرات اليابانية رسميًا إلى أن تخفيف الضغط كان بسبب إصلاح خاطئ من قبل فنيي بوينغ.