«سويوز» تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

المصدر: (موسكو ـــ أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، أول من أمس، أن مركبة الفضاء سويوز، التي انطلقت السبت وعلى متنها أول رائدة فضاء بيلاروسية في التاريخ، التحمت بمحطة الفضاء الدولية.

ويتكون طاقم سويوز «ام اس - 25» (MS-25) من رائدة الفضاء الأمريكية تريسي دايسون ورائد الفضاء الروسي المخضرم أوليغ نوفيتسكي، والرائدة البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا البالغة 33 عاماً.

وقالت «روسكوسموس» إن تريسي دايسون ستمضي 184 يوماً في المدار، بينما سيعود زميلاها إلى الأرض في 6 أبريل، بعد 14 يوماً في الفضاء.

وأقلعت المركبة الفضائية السبت من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، بعد إلغاء الاختبار الأول في اللحظة الأخيرة في وقت سابق من الأسبوع الفائت.

واعتُبر هذا التأجيل، الذي أُعلن عنه عندما كان الصاروخ على منصة الإطلاق، بمثابة انتكاسة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي يعاني منذ سنوات بسبب مشكلات التمويل والإخفاقات المحرجة وفضائح الفساد.