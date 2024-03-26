أسد جبلي يفتك بشاب في كاليفورنيا

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

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لقي شاب يبلغ 21 عاماً حتفه على يد أسد جبلي (كوغر) في كاليفورنيا، في أول هجوم قاتل منسوب لهذا الحيوان في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة منذ عام 2004، بحسب السلطات المحلية.

وتوفي تايلين بروكس السبت بعد أن هاجمه الحيوان الكبير الذي يعيش في البرية في كاليفورنيا، بينما أصيب شقيقه ويات بروكس البالغ 18 عاماً في وجهه، على ما ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة إل دورادو في منشور على فيسبوك الاثنين.

وكان الشقيقان يسيران على طريق غير معبّدة في جورج تاون شمال شرقي كاليفورنيا، بحثاً عن قرون غزلان، عندما ظهر أمامهما أسد جبال، المعروف أيضاً باسم كوغر.

وأضاف المنشور «فعل تايلين وويات ما تعلماه دائماً، إذ رفعا ذراعيهما في الهواء ليبدوا أكبر حجماً» وصرخا في وجه الحيوان، حتى أن ويات ألقى حقيبته عليه لمحاولة إبعاده.

ولكن بدلاً من الابتعاد، اندفع الكوغر نحو الأخوين وبعد صراع على الأرض، تمكّن من عض تايلين في رقبته.

ويات، الذي كان يعاني من «تمزقات شديدة في الوجه»، ابتعد لإجراء مكالمة طوارئ.

وبدأت عملية بحث للعثور على شقيقه واكتشفت الشرطة «حيوان كوغر رابضاً بالقرب من شخص ملقى على الأرض».

وأُطلقت أعيرة نارية في الهواء لتخويف الحيوان.

وبمجرد أن تمكن الشرطيون من الاقتراب، اكتشفوا أن «الشخص كان قد تُوفي لسوء الحظ».