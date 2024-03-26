بعد مطاردة دامت شهراً .. أستراليا تسيطر على التمساح المرعب

المصدر: د ب ا

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أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء أنه تم الإمساك بتمساح يبلغ طوله 3ر4 أمتار بعد أن ظل طليقا لمدة شهر تقريبا في ولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا.

وقالت إدارة البيئة في كوينزلاند في بيان صدر يوم الثلاثاء إن التمساح قد تم إعلانه حيوانا خطيرا "بعد أن ظل يتجول حول الممتلكات الخاصة ويطارد الحيوانات المنزلية".

وتم الإمساك بالتمساح في فخ على ضفاف نهر هربرت / حوالي 125 كيلومترا شمال تاونسفيل في شمال شرق كوينزلاند/.

وقالت السلطات إنه تم الإمساك بتمساح ثان، يعتقد أن طوله حوالي 3 أمتار، أيضا في فخ في نهر روس في تاونسفيل بعد استهدافه لأنه كان يشكل خطرا على الجمهور.

وأضافت السلطات أنه من المقرر وضع التمساحين في مزارع للتماسيح أو حدائق.

وقال كبير مسؤولي الحياة البرية توني فريسبي: "يجب أن يفهم الناس أن إقصاء هذين التمساحين لا يجعل نهر هربرت أو نهر روس أكثر أمانا".