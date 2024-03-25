دخل في غيبوبة 3 أيام .. ماذا فعلت عضة عنكبوت بستيني؟(صور)

المصدر: إعداد - وائل زكير

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تعرض رجل في بريطانيا لحادث مروع بعد أن غزت مئات العناكب السامة منزله في سلاو، بيركشاير وعضته في يده .

واضطر إيفان سافاج، 60 عامًا، إلى قطع أجزاء من يده لإنقاذ حياته من لدغة العناكب السامة.

غيبوبة

ودخل الرجل في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام أصيب خلالها بالإنتان، لدرجة أن الأطباء قلقوا بأن الأمر ممكن أن يكون مميتًا.

وقال إيفان: «جلست على الكرسي وشعرت بوخزة في مرفقي. نظرت إلى ذراعي ورأيت هذا الشيء يركض فوق ذراعي. وعندما وقفت، كان هذا العنكبوت الكبير على ذراعي وساقيه ممتدتين بالكامل. كان بحجم قطعة بنس تقريبًا، وفقا لصحيفة " مترو" البريطانية.

دماميل سوداء

وأوضح "لقد أسرع بساعدي إلى يدي، وبينما كان ينظر إلي، غرز أنيابه في داخلي.لقد تعرضت للعض مرتين - واحدة في المرفق والأخرى في اليد. اعتقدت أنه لا داعي للقلق بشأن ذلك، إنها لدغة عنكبوت ثم تبدأ هذه الدمامل السوداء الصغيرة في الظهور في يدي خلال دقائق".

عظامي باردة كالثلج

وأضاف " بدأت أشعر بالإعياء. كنت أشعر بالغليان الشديد ولكن عظامي شعرت وكأنها باردة كالثلج. كنت أرى الأشياء في رؤيتي المحيطية".

تمكن إيفان من الاتصال بالإسعاف وفتح باب منزله في الوقت المناسب قبل أن يغمى عليه ويتم نقله إلى المستشفى.

بتر الذراع

وفكر الجراحون في بتر ذراعه بسبب انتشار السم، لكنهم تمكنوا من إنقاذها من خلال العلاج بالمضادات الحيوية وإزالة قطع اللحم الميت من يده.

12 ساعة من الموت

وأضاف أن الأطباء أخبروه بأنه كان على بعد حوالي 12 ساعة من الموت.

وأوضح "أثناء وجودي في المستشفى، قامت إحدى شركات مكافحة الحشرات بإزالة السموم البيولوجية من منزلي، ووجدت عشًا ضخمًا يضم 500 من العناكب أسفل حافة نافذتي الأمامية في غرفتي الأمامية."