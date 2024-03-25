اكتشاف أدمغة بشرية محفوظة عمرها 12 ألف عام

المصدر: إعداد- وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

لطالما اعتقد الخبراء أن الدماغ البشري هو أحد الأعضاء الأولى التي تتعفن وتتحلل بعد الموت، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن الأمر ليس كذلك.

وفي الواقع، اتضح أن الأدمغة تحفظ جيدًا، وفقًا لفريق من العلماء في جامعة أكسفورد - على الرغم من أنهم لا يعرفون كم استمر ثلث الأدمغة تقريبًا طوال هذه المدة.

حتى الآن، كلما وجد علماء الآثار دماغًا قديمًا محفوظًا جيدًا، كان يُنظر إليه على أنه شيء غريب - أو على الأقل نتاج جهود الحفاظ المتعمدة التي بذلها القدماء.

لكن الفريق الذي يقف وراء دراسة جديدة قام بتمشيط الأرشيف الأثري لأكثر من 4000 دماغ بشري، يعود تاريخ العديد منها إلى 12000 عام أو أكثر، لتحديد الحقيقة حول تحلل الدماغ.

وخلصوا إلى أن الأنسجة التي تشكل الدماغ تقاوم الانهيار بشكل أفضل بكثير مما كان يعتقده العلماء في السابق.، وفقا لصحيفة " ديلي ميل".

كما كشف تنظيم الأدمغة بناءً على مكان العثور عليها أن الظروف البيئية المحلية يمكن أن تؤدي إلى الحفاظ عليها بشكل أفضل.

بشكل عام، يجد علماء الآثار الأنسجة الرخوة مثل العضلات والأعضاء الداخلية في كثير من الأحيان أقل بكثير مما يعثرون عليه من أشياء مثل العظام والجلد.

واعتقدوا أن السبب في ذلك هو أنه يمكن الحفاظ على الجلد والعظام ، وعادة، يتم إبطاء التحلل أو إيقافه فقط من خلال عمليات مثل التحنيط أو التجميد.

وقال الباحثون: "وجدنا أن الأدمغة من هذا النوع تستمر على فترات زمنية تتجاوز تلك المحفوظة بوسائل أخرى، ما يشير إلى أن آلية غير معروفة قد تكون مسؤولة عن الحفاظ على الجهاز العصبي المركزي بشكل خاص".

وعثر على الأدمغة البشرية القديمة عبر مجموعة من المواقع المختلفة من حوالي مائتي مصدر عبر ست قارات (باستثناء القارة القطبية الجنوبية)، بما في ذلك في قاع بحيرة سويدية كانت موجودة في العصور الوسطى، وأعماق منجم ملح إيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام، وقمة براكين الأنديز في ذروة إمبراطورية الإنكا.

كما عثر على أدمغة أخرى في مقبرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في صعيد مصر وتم حفظها في قبر رملي ضحل.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تحدث هذه الأشياء بشكل طبيعي، كما هو الحال مع بقايا الأشخاص المدفونين في التربة الجافة الغنية بالمعادن، ولكن لفترة طويلة، كان من المفترض أن يكون الدماغ هو أول الأشياء التي تتحلل بعد الموت.

لدحض ذلك، قام الفريق الذي يقف وراء البحث الجديد بالبحث في الأدبيات العلمية عن حسابات أنسجة الجهاز العصبي البشري المحفوظة.

ومن بين العينات، حددوا خمسة أنواع مختلفة من الحفظ: التصبن، والتجميد، والدباغة، والجفاف، وفئة غامضة تسمى ببساطة "غير معروفة".

وتشكل الأدمغة المحفوظة بعمليات غير معروفة ما يقرب من ثلث الأدمغة المسجلة، وتم العثور على عينات من هذه الفئة في السفن الغارقة، وفي المقابر، وفي التوابيت الخشبية والرصاصية أيضاً.

في هذه البقايا البشرية القديمة، غالبًا ما يكون الدماغ هو النسيج الرخو الوحيد الذي اكتشفه علماء الآثار.

لكن العلماء ما زالوا لا يعرفون كيف تعمل طريقة الحفظ هذه، والتي تبدو فريدة بالنسبة للدماغ وليس لأنسجة الجسم الأخرى.