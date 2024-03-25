وفاة 4 أطفال في الهند حرقاً بسبب شاحن محمول

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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توفي 4 أطفال في الهند خلال حريق اشتعل بسبب شاحن هاتف محمول، بعدما انتقلت النيران إلى سرير في غرفتهم.

وكان ماس كهربائي قد نتج، مساء أول من أمس، عن الشاحن بمنزل أسرة الضحايا في ولاية أتر برادش شمالي الهند، ما أدى إلى إصابة الأطفال بحروق شديدة ووفاتهم لاحقاً، وذلك حسبما أفاد موقع «تايمز أوف إينديا» الإخباري.

وهرع بابيتا وجوني، والدا الأطفال، إلى الغرفة لإنقاذهم حيث كانوا نائمين، الأمر الذي تسبب في إصابتهما بحروق، وأُدخلا المستشفى بحسب بيان للشرطة الهندية.

يُذكر أن أسرة مصرية لقيت حتفها، العام الماضي، بسبب ماس كهربائي نتج عن شاحن الهاتف المحمول، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة إخطاراً بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وبانتقال أجهزة الدفاع المدني وإخماد الحريق تبين وفاة صاحب الشقة وزوجته في الحريق، بينما نُقل طفلاهما إلى المستشفى وتوفيا فيما بعد.