مراهق يضيع مدخرات أسرته ومهر شقيقته على ألعاب الإنترنت

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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أضاع مراهق صيني أدمن الألعاب عبر الإنترنت كامل مدخرات عائلته البالغة 200 ألف يوان (28 ألف دولار أمريكي)، مسلطاً الضوء على مشكلة إدمان المراهقين على الإنترنت في الصين.

في مارس، طلب رجل من مقاطعة هينان بوسط الصين المساعدة من برنامج تلفزيوني محلي لاستعادة مدخراته، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وقال الرجل، ولقبه تشنغ، إن ابنه البالغ من العمر 15 عامًا قامر بأموال الأسرة، بما في ذلك 30 ألف يوان من مدخراتهم ومهر شقيقته البالغ 170 ألف يوان الذي تلقاه من زوج ابنته المتزوجة حديثًا، في لعبة يانصيب في تطبيق الفيديو القصير Kuaishou.

ومهر العروس هو عادة صينية تقليدية تدفع فيها عائلة العريس لعائلة العروس مبلغًا كبيرًا من المال.

واعترف الصبي بأنه خسر كل أمواله خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد أن أصبح مدمناً على اللعبة.

ويمكن للعبة، التي تحتوي على كرة يانصيب وتكلف 100 يوان في المرة الواحدة، أن تدر ما يصل إلى 20 ألف يوان للفائزين، وفقا للإعلان الخاص بها.

قال الصبي إنه جمع في البداية بضع مئات من اليوانات فقط، وكلما لعب أكثر، أنفق أكثر، وانتهى به الأمر إلى جمع 150 ألف يوان في اللعبة ثم خسرها بالإضافة إلى مدخرات عائلته.

وكان حساب تطبيق Kuaishou الخاص بالمراهق مرتبطًا بالحساب البنكي لوالده، وكان يعرف كلمة المرور.

قال تشينغ الأب إنه كان حزينًا لأن هذا كل ما تملكه الأسرة، ولم يتمكن من كسب المزيد من المال لأنه يعاني من إصابة في ساقيه جراء حادث.

وقالت شقيقته، التي تزوجت وأعطت كل أموال مهر عروسها لوالدها، إن الأموال كانت مخصصة لشقيقها لشراء منزل والزواج في المستقبل.

ساعد أحد مراسلي برنامج Xiaoli to the Rescue العائلة على الاتصال بخدمة عملاء Kuaishou فأخبرهم أحد الموظفين أنه قد يكون من الممكن استرداد الأموال التي أنفقها القُصّر دون إشراف ولي الأمر.

وقيل لهم أيضًا إن التطبيق لم يحد من إنفاق تشينغ الإبن لأنه "لا يعرف ما إذا كان بالغًا أم قاصرًا".

وتعكس قضية تشنغ جونيور مشكلة تتعلق بمثل هذه التطبيقات، التي تفتقر إلى التدابير الفعالة لحماية المراهقين من إدمان الإنترنت وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

لدى تطبيق Kuaishou خاصية "وضع المراهقين"، والتي تقصر الاستخدام اليومي على أقل من 40 دقيقة وتحظر "السلوك الاستهلاكي"، ولكنها تسمح أيضًا للمستخدمين بتشغيل الوضع وإيقافه.

ويوجد في الصين 191 مليون مستخدم للإنترنت دون السن القانونية، ويصل معدل الانتشار بين القاصرين إلى 96.8 في المائة.

غالبًا ما يلعب حوالي 62.3 في المائة الألعاب عبر الإنترنت، وفقًا لتقرير عام 2021 الصادر عن إدارة حقوق الشباب ورفاهيتهم باللجنة المركزية لرابطة الشباب الشيوعي ومركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني.