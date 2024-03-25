قطارات للحيوانات الأليفة

المصدر: تايبيه - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت شركة «تايبيه للنقل السريع» أنه من المقرر أن يتم تشغيل قطارين خاصين مخصصين للحيوانات الأليفة في تايوان، بداية من 31 من مارس الجاري، على خط (شينيي-تامسوي) الأحمر الخاص بمترو تايبيه.

وأفاد موقع «فوكوس» التايواني الإخباري بأنه من المقرر أن يغادر القطاران الملائمان للحيوانات الأليفة في ذلك اليوم، بدءًا من الساعة الواحدة ظهراً، حيث سيبدآن التحرك من محطتي «شيانجشان» و«تامسوي»، على التوالي، بعدد رحلات إجمالي قدره ثماني رحلات على مدار اليوم، وسيتوقفا في المحطات على طول الخط كالمعتاد.

وأوضحت شركة «تايبيه للنقل السريع»، في بيان، أنه يمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة اصطحاب حيواناتهم في قطار النقل الجماعي السريع (إم آر تي)، دون الحاجة إلى التسجيل بصورة مسبقة، وهو ما كان متبعاً في العام الماضي مع مثل هذه القطارات المخصصة للحيوانات الأليفة.

وأفادت الشركة في البيان بأنها كانت قد قدمت قطاراً خاصاً للحيوانات الأليفة للمرة الأولى في العام الماضي لاقى شعبية كبيرة، فقررت الشركة هذا العام توفير قطارين للحيوانات الأليفة، لخدمة المزيد من الحيوانات وأصحابها.