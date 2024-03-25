طفل يتسلق الجبال للأعمال الخيرية

المصدر: لندن ـــ د ب أ

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قال متسلق جبال بريطاني يبلغ من العمر ثمانية أعوام، إنه «متحمس»، قبيل تسلقه إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست مع والدته، بغرض جمع الأموال لأعمال خيرية.

وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس، بأن الطفل فرانكي ماكميلان، يتسلق الجبال بانتظام مع والدته باسيا (40 عاماً) منذ أن كان صغيراً، وفي العام الماضي، واجه أكبر تحدٍ في حياته؛ وهو أن يصير أصغر بريطاني يتسلق جبل أوليمبس في اليونان.

وتسلق فرانكي أكثر من 500 جبل وتل.

وقال فرانكي، قبل القيام بمغامرته الأحدث، إن تسلقه معسكر قاعدة جبل إيفرست يعدّ خطوة في طريق رحلته لتسلق الجبل بأكمله.

وأضاف: «أرغب في تحطيم الرقم القياسي، وأن أكون أصغر شخص في العالم يصل إلى قمة إيفرست».