تم بثها مباشرة في 7 دول .. نجاح عملية نادرة في مصر دون جراحة تقليدية

المصدر: البيان

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نجح فريق طبي من كلية طب قصر العيني في مصر، بإجراء عملية نادرة لشاب يعاني من صعوبة في البلع نتيجة إصابته بتعذر ارتخاء عضلة المريء، وتم بثها مباشرة في 7 دول وهي إيطاليا وإسبانيا والمغرب وتركيا وفرنسا ولبنان والمغرب.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أوضح الفريق الطبي، أن الحالة لشاب يبلغ من العمر 21 عاما ويعاني من صعوبة في البلع منذ عامين نتيجة لمرض "الأكاليزيا"، أو تعذر ارتخاء عضلة المريء، وتم إجراء العملية بشق عضلة المريء بالمنظار دون التدخل الجراحي التقليدي ومن خلال استخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث وهي من الحالات المتقدمة بشق عضلة المريء بالمنظار وبدون تدخل جراحي.

من جانبه، قال حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، إن "هذه العملية التي أجريت من خلال منظار الجهاز الهضمي تمت ضمن أكبر مؤتمر وورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي على مستوى العالم، وهو أوروبي الأصل".

وأضاف: "دائما البث يكون من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ولأول مرة يتم البث في منطقة البحر المتوسط، وتم اختيار مصر وجامعة القاهرة والفريق لبث حالة مباشرة على الهواء".

ويعتبر عسر البلع العرض الأكثر شيوعا لدي مرضى تعذرالارتخاء المريئي، ويكون عسر البلع للمواد الصلبة والسوائل معا وعادة ما يكون موجودا لفترة طويلة وثابتا بعد كل وجبة طعام.

من أعراض المرض ارتداد الطعام غير المهضوم الذي لم يدخل للمعدة ونقص الوزن وحرقة الفؤاد والألم الصدري