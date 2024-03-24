أمضت سنوات من طفولتها في دولة عربية.. من هي الأميرة كيت ميدلتون؟

المصدر: رويترز

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أعلنت كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني، الأمير وليام، في رسالة مصورة، الجمعة، أنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان عقب خضوعها لجراحة في البطن في يناير.

ولدت كاثرين إليزابيث ميدلتون (42 عاما)، الابنة الكبرى بين ثلاثة أطفال، ببريطانيا في التاسع من يناير عام 1982 في عائلة من الطبقة الوسطى، وليست أرستقراطية، من بيركشاير غرب لندن.

عمل والدها مايكل طيارا وعملت والدتها كارول مضيفة طيران قبل تأسيس شركة للطلبات عبر البريد لبيع مستلزمات الحفلات.

عاشت أكثر من عامين من طفولتها المبكرة مع عائلتها في عمّان بالأردن قبل عودتهم إلى بريطانيا.

ووفقا لمجلة "بيبول"، انتقلت كيت، مع عائلتها إلى الأردن، في سن الثانية، بسبب وظيفة والدها مايكل ميدلتون في الخطوط الجوية البريطانية، حيث عاشت عائلة ميدلتون في الخارج لمدة عامين ونصف، وتوجهت أميرة المستقبل إلى الحضانة هناك.

التحقت كيت بمارلبورو كوليدج، وهي مدرسة خاصة في جنوب غرب إنجلترا، وقابلت زوج المستقبل في جامعة سانت آندروز في اسكتلندا، عام 2001، حيث درست تاريخ الفن هناك. وعاش الاثنان في منزل مشترك مع أصدقاء.

بحلول أبريل عام 2004، أصبحت علاقتهما علنية حين ذهبت للتزلج مع وليام وشقيقه الأصغر هاري ووالدهما، الملك تشارلز الآن، في رحلتهم السنوية إلى سويسرا.

انفصلا لفترة وجيزة، في عام 2007، بعد أن خدم وليام في أنحاء البلاد في إطار تدريبه العسكري قبل أن تعود علاقتهما من جديد.

أعلنت خطوبتهما، في نوفمبر عام 2010، وأهدى وليام لكيت خاتم والدته الأميرة ديانا الشهير الذي يضم ياقوتة زرقاء تحيط بها قطع من الألماس. وتزوجا، في 29 أبريل عام 2011، في كنيسة وستمنستر في حفل شاهده الناس في أنحاء العالم.

في يوم زفافها، أصبحت كيت دوقة كامبردج بعد أن حصل زوجها على لقب دوق. ومع وفاة الملكة إليزابيث، في سبتمبر عام 2022، أصبح وليام أميرا لويلز، وأصبحت كيت تحمل لقب أميرة ويلز.

أمضت أربعة أيام في المستشفى بسبب غثيان الحمل، في ديسمبر عام 2012. ووُلد الطفل الأول للزوجين الأمير جورج في 22 يوليو 2013 وسط تغطية إعلامية عالمية مكثفة. وولدت الابنة شارلوت في الثاني من مايو عام 2015، وولد الابن الثالث، لويس، في 23 أبريل عام 2018.

بدأت كيت ووليام حياتهما الزوجية في منزل ريفي في منطقة نائية بشمال ويلز، ثم انتقلا إلى أنمر هول، قصرهما الريفي الواقع في إقطاعية ساندرينجهام الملكية في نورفولك في شرق إنجلترا، ليلائم ذلك وظيفة وليام كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر.

انتقلا للعيش في قصر كينسنغتون، بوسط لندن بعد أن تولى وليام المهام الملكية بشكل كامل، في يوليو عام 2017. ويقيم الزوجان الآن بالأساس في منزل ريفي في منطقة وندسور غربي لندن بالقرب من مدرسة أطفالهما.

خضعت كيت لجراحة ناجحة في البطن، في يناير الماضي، وأمضت أسبوعين في المستشفى. ولم تنشر تفاصيل لكن قصر كينسنغتون، قال إن الحالة ليست سرطانية.

بصفتها أحد أفراد العائلة المالكة، انصب تركيزها على تجارب الطفولة المبكرة وأيضا على مسائل الصحة العقلية.

كيت مصورة هاوية متحمسة، ودأبت وسائل الإعلام على نشر الصور التي تلتقطها لعائلتها للاحتفال بأعياد ميلاد أطفالها وغيرها من المناسبات المهمة.

لكنها اضطرت، في شهر مارس، إلى الاعتذار عن "أي ارتباك" سببته صورة معدلة أصدرها مكتبها في قصر كينسنغتون، في وقت لم تظهر فيه لأسابيع بعد الجراحة الأولية.

كيت هي راعية نادي عموم إنجلترا وبطولة ويمبلدون والاتحاد البريطاني للتنس، وهي راعية اتحاد الرجبي في إنجلترا.