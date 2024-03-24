ظلت 16 ساعة تحت الأنقاض .. يحمي طفلته بجسده فينقذها رغم وفاته

المصدر: البيان

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نجحت فرق الإنقاذ في البرازيل صباح أمس السبت من إنقاذ طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات ظلت 16 ساعة تحت الأنقاض، واكتشاف جثة والدها بالقرب منها، بعد عاصفة عنيفة ضربت جنوب شرق البرازيل الجمعة، وخلفت أكثر من 12 قتيلاً.

وقال لويس كلاوديو دي سوزا (63 عاما) وهو جار وصاحب حانة محلية "حمى الأب الطفلة الصغيرة بجسده على نحو بطولي وتم إنقاذها (...) نحن نتألم، لكننا ممتنون لهذه المعجزة".

ولقي ثلاثة أشخاص آخرون حتفهم في نفس المكان.

وحذر حاكم بتروبوليس كلاوديو كاسترو الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الوضع في المنطقة "حرج" بسبب "الأمطار الغزيرة وفيضان نهر كيتاندينا".

ويكافح رجال الإطفاء للوصول إلى الأشخاص الذين تضرروا من الأمطار الغزيرة، وكثير منهم من سكان المناطق المهددة منذ فترة طويلة. وقالت السلطات إنه تم إنقاذ ما يقرب من 100 شخص.