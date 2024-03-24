أسود منقرضة تمتعت بتنوع جيني عالٍ

المصدر: دبي – البيان

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اكتشف باحثون من جامعة إلينوي أوربانا شامبين، أن أسود الرأس، التي انقرضت في منتصف القرن التاسع عشر، كانت تتمتع بتنوع جيني عالٍ، بخلاف ما كان يُعتقد سابقاً، بحسب الدراسة المنشورة في «مجلة علوم الوراثة».

واستخدم الباحثون بيانات جينومية من جمجمتي أسد الرأس في المتحف الميداني في كيب فلاتس في جنوب أفريقيا، وقارنوها بجينومات الأسود الحديثة، ووجدوا أن أسود الرأس تفتقر إلى السمات الوراثية المرتبطة بالمجموعات الصغيرة وزواج الأقارب، على الرغم من انقراضها السريع.