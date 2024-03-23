مركبة روسية تحمل أول رائدة بيلاروسية إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: أ ف ب

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أقلعت مركبة الفضاء الروسية «سويوز»، وعلى متنها أول رائدة فضاء بيلاروسية في التاريخ، مارينا فاسيليفسكايا، بنجاح، اليوم، باتجاه محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس).

وقالت الوكالة، في بيان، إن «المركبة سويوز أقلعت من قاعدة بايكونور» في سهوب كازاخستان عند الساعة 12,36 بتوقيت غرينيتش، موضحةً أن وضع المركبة الفضائية في المدار «سار وفق الخطط الموضوعة أصلاً».

وكان مقرراً في بادئ الأمر إطلاق المركبة الفضائية سويوز الخميس، لكن العملية تعطلت في اللحظات الأخيرة أثناء وجود الصاروخ على منصة الإطلاق، وأرجئت حتى اليوم.

وقال رئيس «روسكوموس»، يوري بوريسوف، إن إلغاء الإقلاع الأول يعود إلى «انخفاض في الجهد في مصدر التيار الكيميائي» لمركبة سويوز.

ويتألف طاقم المركبة من رائدة الفضاء الأمريكية تريسي دايسون، ورائد الفضاء الروسي المخضرم أوليغ نوفيتسكي، ومارينا فاسيليفسكايا، وهي أول رائدة فضاء بيلاروسية وتبلغ 33 عاماً.

وأكد نوفيتسكي، بُعيد الإقلاع، أن «كل شيء على ما يرام على متن المركبة»، وفق لقطات فيديو بثتها وكالة «روسكوسموس» على الهواء مباشرة.

وفي نهاية رحلة طويلة مدتها نحو 50 ساعة ونصف ساعة، يُتوقع أن تلتحم مركبة سويوز الاثنين عند الساعة 15,10 ت غ بوحدة بريتشال، المرتبطة بدورها بوحدة ناوكا الملتحمة بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، على ما ذكرت «روسكوسموس».