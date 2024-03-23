فتاة عمرها 12 عاماً تدرّس الرياضيات لطلبة الجامعات عبر الإنترنت

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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تمكنت فتاة صينية موهوبة تبلغ من العمر 12 عامًا تقوم بتدريس الرياضيات على مستوى الجامعة عبر الإنترنت، من جمع 2.9 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت نقاشًا حول الأطفال المعجزات.

وفي مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بها، تقف الفتاة، ولقبها غو، أمام سبورة بيضاء وبيدها قلم تحديد وتشرح ببلاغة مختلف المسائل الرياضية، بدءًا من الهندسة وحتى حساب التفاضل والتكامل، وتركز في المقام الأول على مستويات الصعوبة المعتادة لطلاب الكلية في السنة الأولى.

في ديسمبر 2023، نالت إشادة متابعيها عندما نجحت في تبسيط مسألة رياضية معقدة على المستوى الجامعي باستخدام طريقة قال الطلاب إنهم استخدموها بعد ثلاثة أيام خلال امتحانات القبول للدراسات العليا، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

"شكرًا للمعلمة جو، لمساعدتي في الحصول على خمس نقاط إضافية"، علقت إحدى الطالبات الجامعيات أسفل مقطع الفيديو الخاص بها.

تنشر غو مقاطع فيديو لنشر منهجها في الرياضيات مع استكشاف طرق التعلم المختلفة.

قالت والدة غو: "في البداية، شجعتها على تسجيل مقاطع فيديو تشرح المسائل لتعزيز فهمها للرياضيات".

يُعرف النهج الذي تتبعه غو في التعلم باسم تقنية فاينمان، التي طورها الفيزيائي ريتشارد فاينمان الحائز على جائزة نوبل. وينص على أن الناس قادرون على اكتساب المعرفة بكفاءة أكبر إذا كانوا "يعلمون التعلم".

في عام 2022، أظهر أول فيديو لغو مسألة رياضية في المدرسة الثانوية. والآن، يتزايد عدد الأشخاص الذين يطلبون النصيحة منها، وتقوم بتسجيل عملية حل المسائل في مقاطع فيديو يومية تتراوح مدتها من ثلاث إلى خمس دقائق.

وقال أحد متابعيها: “كانت بعض مشاكل الثانوية تحيرني، لكن بعد مشاهدة فيديوهاتها أصبح الأمر واضحا”.

وبحسب ما ورد لا تزال غو يدرس في المدرسة الابتدائية وتفكر في المنافسة في الأولمبياد الدولي للرياضيات، وهي مسابقة عالمية للرياضيات لطلاب ما قبل الجامعة.

أثار نجاحها نقاشًا عبر الإنترنت حول الأطفال الموهوبين، وشكك أحد الأشخاص في مهاراتها وقال: “العباقرة يأتون مرة واحدة في كل قرن؛ بالتأكيد، يجب أن يكون هناك فريق وراءها.

لكن البعض اختلفوا معه: "إن المشكلات التي تعالجها غو تمثل تحديًا. إذا لم تفهم هذه المفاهيم الرياضية بنفسها، فلن تكون قادرة على شرحها.