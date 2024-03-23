أكبر حديقة توليب تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 75

المصدر: ليس (هولندا) - أ ف ب

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يُتوقع أن يُقبل مئات الآلاف من الزوار، على متنزه كوكنهوف قرب العاصمة الهولندية أمستردام الذي فتح أبوابه الخميس، للتمتع في مناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسه بمشهد أزهاره البالغ عددها سبعة ملايين والتي تجعل منه أكبر حديقة للتوليب في العالم.

وتبلغ مساحة الحديقة الواقعة في مدينة ليس في غرب هولندا 32 هكتاراً، تشكّل الألوان المتعددة لملايين الزهور فيها، من توليب وسواها، لوحة بديعة استقطبت 1.4 مليون زائر العام الماضي، وتُعدّ تالياً من أشهر المعالم السياحية في هولندا.

وتولّت تأسيس حديقة كوكنهوف عام 1949، مجموعة من مزارعي أزهار التوليب ومصدريها بغية عرض منتجاتهم. وستكون زهرة التوليب الصفراء الذهبية التي سُميت احتفاء بملك بريطانيا تشارلز الثالث، أحد عناصر الجذب الرئيسية في المعرض الذي سيبقى مفتوحاً حتى 12 مايو المقبل.