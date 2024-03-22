ضابط شرطة يسرق أموالاً من جثة رجل

المصدر: إعداد- وائل زكير

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وجهت الشرطة في بريطانيا تهمة السرقة ضد ضابط سرق أموالاً من جثة مخرج أفلام إيطالي بعد وفاته فجأة في شارع مزدحم.

وتُركت جثة كلاوديو جايتاني، 45 عامًا، وهو مخرج أفلام إيطالي، في أحد شوارع شمال لندن بينما كان الضباط ينتظرون متعهد دفن الموتى لإزالة الجثة.

وأصيب جايتاني بنوبة قلبية خلال ساعة الذروة الصباحية أثناء ركوب الدراجة للقاء زوجين إيطاليين كان يقيم معهما في هورنسي، شمال لندن، وفقًا لصحيفة ميرور.

وصل غايتاني من موطنه إيطاليا في الليلة السابقة لحضور مهرجان مسرحي في ساوث بانك، وقام باستبدال أكثر من 200 يورو في المطار.

وأخذ الضباط الذين حضروا مكان الحادث جواز سفره ومحفظته لكنهم سمحوا للزوجين صديقيه بالاحتفاظ بدراجته وحقيبة ظهره.

ولكن اكتشف الزوجان أن الأموال مفقودة من محفظة جايتاني أثناء جمع متعلقاته من مركز شرطة إدمونتون، وبدأت شرطة العاصمة تحقيقًا.

وقالت الزوجة "المال ليس هو المشكلة، كلاوديو ينحدر من عائلة ثرية للغاية.ما زلت أقدم هذه الشكوى ليس بسبب المال ولكن لأن الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري يجب أن يتمتعوا بنوع من الثقة.أعتقد أنه أمر غير محترم حقًا. لقد كنت مستاءً حقًا.

وأضافت إن شرطة العاصمة أخبرتها أنه تم استرداد الأموال النقدية من محفظة المخرج التي ظهرت في لقطات يرتديها ضابط شرطة وهو يقوم بإحصائها.

وبحسب ما ورد أصيب الضابط بالمرض بعد وقت قصير من تقديم هذا الادعاء ولم يعد إلى العمل.