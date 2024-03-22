روبوت يشارك في انتشال كنز بـ 20 ملياراً من قاع البحر

المصدر: إعداد - وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر انتشال حطام سفينة تحتوي على ما يصل إلى 200 طن من الذهب والفضة والزمرد بقيمة 20 مليار دولار، من أعماق البحار بمساعدة روبوت تحت الماء.

وغرقت السفينة الشراعية الإسبانية سان خوسيه قبالة ميناء قرطاجنة الكولومبي عام 1708. وكان على متن السفينة كنوز تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بالإضافة إلى 600 بحار.

بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على كشف الحكومة الكولومبية عن اكتشاف حطام السفينة الأسطورية، أعلنت السلطات أن رحلة استكشافية ستبدأ لاستعادة هذه الكنوز المخفية في أبريل. وحافظت السلطات على السرية بشأن موقع المهمة. ومن المتوقع أن تكلف العملية أكثر من 4.5 ملايين دولار، لكن قيمة العناصر التي سيتم انتشالها من حطام السفينة «لا تحصى».