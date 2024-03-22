«شريحة ماسك» تمكّن مشلولاً من لعب الشطرنج

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

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في بث مباشر لشركة نيورالينك الناشئة لصناعة رقائق الدماغ المملوكة لإيلون ماسك، ظهر أول مريض زرعت له شريحة وهو يستخدم قواه العقلية بشكل فاعل، للعب الشطرنج عبر الإنترنت.

ويظهر نولاند آربو، المريض البالغ من العمر 29 عاماً، والذي أصيب جسده بالشلل بداية من أسفل الكتف بعد تعرضه لحادث أثناء الغوص، وهو يلعب الشطرنج على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ويحرك المؤشر باستخدام شريحة نيورالينك.

وتهدف العملية إلى تمكين الناس من التحكم بمؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح عبر أفكارهم فقط. وأعلن ماسك الشهر الماضي زراعة رقاقة للشركة بدماغ آربو في يناير، حيث بات بوسعه التحكم في فأرة الحاسوب (الماوس) بواسطة أفكاره.

وذكر آربو بالمقطع الذي بث على منصة «إكس»: «كانت الجراحة سهلة للغاية.. سُمح لي بالخروج من المستشفى في اليوم التالي حرفياً. ولا أعاني من أي إعاقات إدراكية». وقال كيب لودفيج مدير برنامج الهندسة العصبية السابق في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية «لا يزال أمام الجانبين، نيورالينك والمريض، الكثير ليتعلموه حول التحكم».