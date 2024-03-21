كنز قيمته 20 مليار دولار في قاع البحر .. ما القصة؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

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من المقرر انتشال حطام سفينة تحتوي على ما يصل إلى 200 طن من الذهب والفضة والزمرد بقيمة 20 مليار دولار، من أعماق البحار بمساعدة روبوت تحت الماء.

وغرقت السفينة الشراعية الإسبانية سان خوسيه قبالة ميناء قرطاجنة الكولومبي عام 1708، عندما انفجرت مخازن البارود الخاصة بها خلال مناوشات مع البريطانيين. وكان على متن السفينة كنوز تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بالإضافة إلى 600 بحار.

بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على كشف الحكومة الكولومبية عن اكتشاف حطام السفينة الأسطورية ، أعلنت السلطات أن رحلة استكشافية ستبدأ لاستعادة هذه الكنوز المخفية في أبريل.

وحافظت السلطات على السرية بشأن موقع المهمة، لكن السفينة العلمية المسؤولة عن استكشاف الكنز شوهدت راسية في رصيف قاعدة ACR بوليفار البحرية في قرطاجنة، كولومبيا.

ومن المتوقع أن تكلف العملية أكثر من 4.5 ملايين دولار، لكن قيمة العناصر التي تم انتشالها من حطام السفينة "لا تحصى".

وفي عام 2015، أعلنت الحكومة الكولومبية أن فريقًا من الغواصين البحريين اكتشف السفينة الأسطورية ملقاة على عمق 3100 قدم تقريبًا من الماء .

وفي عام 2022، أعاد فريق آخر صورًا مذهلة لحمولته المحفوظة تمامًا.

لكن اكتشاف السفينة الشراعية أثار منذ ذلك الحين معركة شرسة حول من يملك الحطام، حيث ادعت شركة أمريكية أنها عثرت على القارب وطالبت بنصف المسروقات. ومن بين المطالبات أيضًا الحكومة الإسبانية ومجموعة من السكان الأصليين.

وتزعم شركة الأبحاث الأمريكية جلوكا مورا أنها عثرت على السفينة سان خوسيه في عام 1981 وسلمت الإحداثيات إلى الكولومبيين بشرط أن تحصل على نصف الثروة بمجرد انتشال السفينة.

ولكن تم الرد على ذلك في عام 2015 من قبل الرئيس الكولومبي آنذاك خوان مانويل سانتوس الذي قال إن البحرية عثرت على القارب في موقع مختلف في قاع البحر.

ما هي سفينة سان خوسيه جاليون ولماذا غرقت؟

كانت السفينة سان خوسيه عبارة عن سفينة شراعية مكونة من 62 مدفعًا وثلاثة صواري، وقد سقطت في 8 يونيو 1708 وعلى متنها 600 شخص.

كانت واحدة من العديد من السفن الشراعية الإسبانية التي قامت برحلات بين أوروبا والأمريكتين بين القرن السادس عشر والثامن عشر.

عندما غرقت، كانت السفينة "سان خوسيه" تنقل الذهب والفضة والزمرد والأحجار الكريمة والمعادن الأخرى المنهوبة من الأمريكيين إلى إسبانيا.

وكانت هذه الثروة تساعد في تمويل حرب الخلافة الإسبانية ضد بريطانيا

اكتسبت السفينة سمعة باعتبارها "الكأس المقدسة" لحطام السفن وكانت تحمل واحدة من أثمن الكنوز المفقودة في البحر على الإطلاق - بقيمة تبلغ حوالي 12.6 مليار جنيه إسترليني (17 مليار دولار).

تم العثور عليها مغمورة قبالة سواحل بارو في ما يعرف الآن بكولومبيا، بالقرب من جزر روزاريو من قبل فريق من الخبراء الدوليين والبحرية الكولومبية ومعهد الآثار في البلاد.

لماذا غرقت؟

كانت سفينة سان خوسيه تبحر من بورتوبيلو، بنما باعتبارها السفينة الرائدة لأسطول كنز مكون من 14 سفينة تجارية وثلاث سفن حربية إسبانية عندما واجهت سربًا بريطانيًا.

تم تعقب سان خوسيه على بعد 16 ميلاً (26 كم) قبالة قرطاجنة، بالقرب من بارو، بواسطة العميد البحري الإنجليزي تشارلز ويجر من البحرية الملكية في 8 يونيو 1708.

ونشبت معركة تقول المصادر إن ويجر خطط في البداية للسيطرة على طاقم السفينة الإسبانية وحمولتها ومع ذلك، انفجرت مخازن البارود الموجودة في سان خوسيه، مما أدى إلى تدمير السفينة المحملة بالكنوز قبل أن يتم الاستيلاء عليها.

ولقي معظم الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 600 شخص حتفهم عندما غرقت السفينة.

ومنع البريطانيون الأسطول الإسباني من نقل الذهب والفضة إلى أوروبا من أجل تمويل المزيد من الجهود الحربية، لكن الغنيمة كانت ستكون كبيرة لو تمكنوا من الاستيلاء على السفينة.