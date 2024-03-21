توقيف 3 مشاغبين صغار سرقوا مصرفاً في تكساس

المصدر: ا ف ب

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أُوقف ثلاثة فتيان في سن 11 و12 و16 عاماً، أطلق عليهم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) لقب "المشاغبين الصغار"، بتهمة سرقة بنك في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال مكتب الـ"أف بي اي" في هيوستن في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الأطفال الثلاثة متهمون "بالسرقة عن طريق التهديد".

وأودع الصبية الذين لم يُكشف عن هويتهم لكونهم أحداث، قيد الاحتجاز الثلاثاء.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد نشر صورة للمشتبه بهم في أعقاب السطو على المصرف في 14 مارس، مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه "صدقوا أو لا تصدقوا، لقد سرقوا للتو (مصرف) +ويلز فارغو+".

ونقلت محطة التلفزيون المحلية "كي تي ار كي" KTRK عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة هاريس قوله إن الأطفال سلموا "تهديداً مكتوباً" إلى موظف في المصرف ولاذوا بالفرار سيراً على الأقدام ومعهم مبلغ نقدي غير محدد.

وقالت إن اثنين من الصبية الثلاثة- الذين لا يبدو أنهم حاولوا وضع أقنعة أو إخفاء هوياتهم بطريقة أخرى أثناء السرقة - تم التعرف عليهما من جانب أهلهما أمام السلطات.