تسامح مع سارق بطاقته لـ «إنفاقه» أقل من زوجته!

المصدر: (دبي - البيان)

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قال عضو مجلس اللوردات ورئيس شرطة سابق في بريطانيا، إنه لم يبلغ عن بطاقة الائتمان المسروقة الخاصة بزوجته، لأن اللص أنفق أقل مما كانت تفعله، وفق موقع 24 الإلكتروني.

وذكر الإعلام البريطاني، أول من أمس، أن اللورد براين ماكنزي ذكر هذه الحادثة داخل مجلس اللوردات في بريطانيا.

وقال عضو مجلس اللوردات: «زوجتي، في إحدى زياراتها النادرة إلى لندن، تمت سرقة بطاقة الائتمان الخاصة بها».

وتابع: «كنت أراقب استخدامات البطاقة بعد معرفتي بالسرقة، ولكن يجب أن أقول إنني لم أبلغ الشرطة بالأمر، لأن اللص كان ينفق أقل مما كانت تفعله زوجتي»، عندها ساد الضحك في القاعة. من جهتها، ردت وزيرة الخزانة، البارونة فيري من نوربيتون: «باعتقادي في هذه الظروف، يجب تبليغ الشرطة».