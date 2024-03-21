نصف مليون دولار ثمن جاموس عملاق في تايلاند

المصدر: (بانكوك - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح جاموس يبلغ وزنه 1.5 طن، مشهوراً في تايلاند، بعد بيعه أخيراً بسعر قياسي بلغ 18 مليون بات (حوالي نصف مليون دولار)، في مزاد علني.

وكان الجاموس الضخم، واسمه كو موانغ فيت، معروفاً في الأوساط الزراعية التايلاندية كحيوان للتكاثر، لكن بيعه بسعر مرتفع الأسبوع الماضي عزز شهرته. ويبلغ طول هذا الصغير الأمهق 1.8 متر، ويربى بمقاطعة فيتشابوري في غربي البلاد، ويبلغ من العمر أربع سنوات، ويزن حوالي ثلاثة أضعاف متوسط وزن أقرانه.

وأصبح كو نجماً تلفزيونياً، إذ ظهر في إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني الشهير «ساوند فروم ذي فيلد أوف لوف». وقد استُقبل الأربعاء في مقر الحكومة، حيث ظهر في صورة بجانب رئيس الوزراء سريثا تافيسين. وقال سريثا للصحافيين في المكان «لم أكن أعلم أن لدينا مثل هذا الجاموس الجميل».

وطلبت جمعية مربي الجواميس من الحكومة الترويج لهذه الحيوانات، باعتبارها أداة «للقوة الناعمة»، حسبما أوضحت في رسالة نشرتها عبر منصة إكس.

وتنتشر الجواميس، في أجزاء واسعة من الريف التايلاندي، وهي تحظى بتقدير كحيوانات ضخمة، وموثوق بها في المزارع، فيما تحتل الجواميس المصابة بالمهق أهمية خاصة بسبب ندرتها.