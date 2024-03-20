طفل عمره عامان أمضى ليلة كاملة في الغابة مع الحيوانات.. ما مصيره؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

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تمكن طفل يبلغ من العمر عامين من النجاة بعد أن أمضى ليلة كاملة في غابة مع الحيوانات البرية، عندما اختفى أثناء تواجده مع جدته.

وعثر رجال الشرطة على الطفل تحت شجرة وكان مرهقاً وحافي القدمين، مبللًا، وشبه متجمد.

وقال الطفل للشرطة : "كان هناك ذئب كبير. ساقاي تؤلماني".

وكان الطفل يقيم مع جدته بالقرب من تودورا، رومانيا، بينما كانت والدته ووالده يعملان في المملكة المتحدة. وكانا يزوران جيرانهما عندما اختفى بعد ظهر يوم الأحد 17 مارس.

وفي حديثها لوسائل الإعلام المحلية، قالت جدته: "بالقرب من تلك النافذة، هناك، على الرصيف. هذا هو المكان الذي كان يلعب فيه. ثم أعدته إلى المنزل"."عندما أحضرته إلى المنزل، اختفى مرة أخرى." وتتبع أولئك الذين يبحثون عن الطفل آثاره بعد أن رصدته كاميرا مراقبة وهو يسير نحو غابة تيودورا بمفرده.

الغابة ضخمة ومليئة بالنباتات والحيوانات وبها الكثير من المنحدرات الشديدة. ساعد ما يقرب من 400 شخص في البحث عن الطفل ، بما في ذلك 180 متطوعًا وكلاب تعقب ومروحيات وطائرة صغيرة بحسب صحيفة ميرور.

وبعد 25 ساعة، تم العثور عليه في نهاية المطاف، ولكن بحلول تلك اللحظة، كان الباحثون قد بحثوا عبر منطقة تمتد لأكثر من 800 كيلومتر مربع. وقد قطع الطفل مسافة تزيد عن 4 كيلومترات، حتى لم يعد قادراً على المشي.