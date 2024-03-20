تأخر الطعام .. فقتل زوجته وتخلص من حياته

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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أقدم رجل في ولاية أوتار براديش، الهندية على قتل زوجته لأنها لم تقدم له الطعام في الوقت المحدد ثم أقدم على الانتحار.

وقالت الشرطة إن المتهم البالغ من العمر 30 عاما أراد تناول الطعام فور عودته من العمل في الحقل إلا أن زوجته البالغة من العمر 28 عامًا طلبت منه التمهل قليلاً ريثما تنتهي من إعداد العشاء ما أثار غضب الزوج ونشبت مشاجرة عنيفة بين الزوجين، التقط على إثرها الزوج الغاضب أداة حادة وطعن زوجته عدة مرات فأرداها قتيلة في الحال، وفقا لموقع news9live.

وأضافت الشرطة أن الرجل لم يكتف بطعن المرأة مرة واحدة فقط، بل سدد لها عدة طعنات قاتلة ما أدى إلى وفاتها على الفور، وبعد ارتكابه الجريمة أدرك أنه سيتم القبض عليه لا محالة فأغلق غرفته على نفسه وتخلص من حياته.

وقامت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث بعد إبلاغ الجيران، بإرسال الجثتين إلى المشرحة وسيتم تسليم الجثث إلى ذوي المتوفيين بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والطبية.

وفي حادثة مماثلة تم الإبلاغ عنها أقدم رجل على قتل زوجته لعدم طهي البيض بالكاري، وتم العثور على جثة المرأة البالغة من العمر 32 عامًا في موقع قيد الإنشاء الأسبوع الماضي، وتمكنت الشرطة من تعقب المتهم، ويدعى لالان ياداف، وألقت القبض عليه، حيث كان يخطط للفرار إلى دلهي بعد قتل المرأة.