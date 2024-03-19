2014- 2023 كان العقد الأكثر حراً على الإطلاق

المصدر: أ ف ب

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حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن العقد المنصرم كان الأكثر حرا على الإطلاق، ما تسبب في ذوبان الأنهر الجليدية بشكل غير مسبوق في العام 2023.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو تعليقا على تقرير المناخ السنوي الذي صدر الثلاثاء "إن تغير المناخ لا يقتصر على درجات الحرارة. ما شهدناه عام 2023، خصوصا من حيث ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق وذوبان الأنهر الجليدية وفقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، يثير القلق الأكبر".