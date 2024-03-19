خلل كبير في بنك يمكن عملاء من سحب ملايين الدولارات

المصدر: إعداد- وائل زكير

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أصاب خلل كبير البنك التجاري الإثيوبي (CBE) يوم السبت مكَّن عملاءه من سحب أي مبلغ نقدي يريدونه حتى لو تجاوز قيمة مدخراتهم في حساباتهم المصرفية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم سحب أو تحويل أكثر من 40 مليون دولار إلى بنوك أخرى.

وتعامل البنك مع الخطأ بعد مرور عدة ساعات، وقام بتجميد جميع المعاملات المالية والتحويلات المصرفية

وتمكن متعاملو البنك التجاري الإثيوبي من سحب ملايين الدولارات بعد أن اكتشفوا أنهم قادرون على سحب أموال أكثر مما يمتلكونه في حساباتهم .

وانتشرت الأخبار عبر تطبيقات المراسلة وشوهدت طوابير كبيرة خارج الجامعات وأمام اجهزة الصراف الآلي يوم السبت.

وقال طالب في معهد جامعة جيما القوية إنه "لم يصدق أن هذا صحيح" عندما انتشرت الأخبار.

وأصدرت حوالي ثلاث جامعات بيانات تنصح الطلاب بإعادة الأموال.

وقال البنك المركزي في اثيوبيا إنه جمد التعاملات.

وأصدر البنك المركزي الإثيوبي، بيانا يوم الأحد قال فيه إن "خللا" حدث خلال "أنشطة الصيانة والتفتيش".

ومع ذلك، ركز البيان على انقطاع الخدمة بعد أن قام البنك التجاري بتجميد جميع المعاملات. ولم يذكر الأموال التي سحبها العملاء.

ولم يحدد مدير البنك التجاري بالضبط حجم الأموال التي تم سحبها خلال حادثة السبت، لكنه قال إن الخسارة كانت صغيرة مقارنة بإجمالي أصول البنك.

وأكد على أن البنك لم يتعرض لهجوم إلكتروني وأنه لا ينبغي للعملاء أن يشعروا بالقلق لأن حساباتهم الشخصية كانت سليمة،وفقا لبي بي سي.

وقال مدير البنك التجاري إن أي شخص يعيد الأموال لن يتم اتهامه بارتكاب جريمة جنائية.

لكن ليس من الواضح مدى نجاح محاولات البنك لاسترداد أمواله حتى الآن.