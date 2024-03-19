الغابات الغنية بتنوعها الحيوي تقاوم تغيّر المناخ

المصدر: (باريس ـــ أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شددت دراستان نُشرتا أمس، على أن تنوعاً حيوياً أكبر للغابات يعزّز قدرتها على مقاومة تأثيرات التغيّر المناخي ويمكّنها من الاستمرار في دورها، لجهة إعادة تدوير الكربون والمواد المغذية.

وشرح مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ستيفان هاتنشويلر الذي شارك في إعداد الدراستين أن «توافُر المزيد من التنوع الحيوي يتيح الحفاظ على أداء المنظومة البيئية كما هو، رغم الظروف المناخية الأكثر تطرفاً. ومن خلال تشجيع تعزيز التنوع الحيوي، يمكن التخفيف من عواقب التغيّر المناخي».

ونشرت مجلة «غلوبل تشاينج بايولودجي» الدراسة الأولى التي أجراها باحثون من ألمانيا وفرنسا. أما الدراسة الثانية فنشرها علماء من الصين وفرنسا في مجلة PNAS، وهي تجريبية.