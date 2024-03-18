السجن لشخص ارتكاب 25 مخالفة سرعة في 19 يوماً

المصدر: أ ف ب

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حُكم على رجل فرنسي وصل إلى النرويج قبل نحو شهر بالسجن 21 يوماً بسبب ارتكابه 25 مخالفة سرعة على الأقل في 19 يوماً.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشاب البالغ 23 عاماً الذي جاء إلى الدولة الإسكندنافية بحثاً عن عمل قبل أكثر بقليل من شهر، أوقف 25 مرة بسبب قيادة سيارته بسرعة زائدة ما بين 6 فبراير و25 منه.

وأظهر الحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاثنين أن أسوأ المخالفات التي ارتكبها الشاب كانت قيادته سيارة "كيا" في 20 فبراير بسرعة 113 كيلومتراً في الساعة في منطقة تقتصر السرعة القصوى فيها على 70 كيلومتراً في الساعة.

واعتبرت محكمة أوسلو أن الشاب إ.أ.ج "يشكّل خطراً مرورياً".

وأشارت صحيفة "أفتنبوستن" إلى أن معظم الجرائم رُصدت بواسطة رادارات أوتوماتيكية ثابتة لم يكن الجاني على علم بوجودها.

وخفضت مدة عقوبة "الرجل المستعجل" ثلاثة أيام، أي من 24 يوماً سجناً إلى 21 يوماً، بسبب اعترافه الكامل.

لكنه سيُجرّد ايضاً لمدة سنة من إجازة السَوق الخاصة به.