دبي تستضيف فعالية للأنغام المكسيكية الشهر المقبل

المصدر: دبي – البيان

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تستضيف دبي خلال شهر ابريل المقبل فعالية لمنظمة «مايان ووريور» الشهيرة بالأنغام المكسيكية وتجمع الفنانين والموسيقيين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. وتقام الفعالية في منتجع «تيرا سوليس» في 19 ابريل المقبل.

وقدمت «مايان ووريور» فعاليات للأنغام المكسيكية في عواصم فنية متميّزة مثل طوكيو ولوس أنجلوس ولندن. وسيكون بانتظار الضيوف عرض موسيقي حيّ يقدّمه جان بلومكفيست، إلى جانب الدي جاي دير جايد، وتشامبورد وماري نوتشيديا على مسرح مايان ووريور.

وتدمج «مايان ووريور» بين الموسيقى والفنّ لإحداث تغيير لدى الأفراد. وبالتعاون مع كوكبة من الفنانين والحرفيّين والمصمّمين والخبراء التقنيّين والمهندسين المعماريّين والموسيقيّين، تسعى المنظمة إلى مشاركة العالم التطوّر المذهل الذي تشهده الموسيقى الإلكترونية المكسيكية المعاصرة في مدينة مكسيكو وغيرها، فيما تعبّر عن فائق احترامها للجذور التاريخية العريقة التي تتحدّر منها النغمات الثقافية.