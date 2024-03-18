نفذ أكثر من 200 عملية .. ما سر لص محركات السيارات فقط ؟

المصدر: إعداد ــ رضا أبو العينين

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ألقت شرطة العاصمة الهندي دلهي القبض على لص كان مهتما بسرقة محركات السيارات أكثر من سرقة المركبات بأكملها، ونفذ أكثر من 200 عملية سطو في الأشهر الستة الماضية.

تم القبض على اللص البالغ من العمر 25 عاما في 2 مارس عندما كان على وشك سرقة المحرك من سيارة إنوفا بالقرب من محطة حافلات، بعدما فلت من رجال الشرطة في مرات عديدة سابقاً.

تم رصد اللص من قبل سائق السيارة، وعندما حاول وصديقه الإمساك به أطلق المتهم النار عليهما فأصاب الصديق بالرصاص وتمكن من الفرار من المكان بالمحرك، وتم إبلاغ الشرطة بالحادث فشكلت فريقاً للقبض على السارق، وفقا لتقرير نشرته صحيفة هندوستان تایمز.

ووفقا للشرطة فإن اللص انغمس في سلوك إجرامي متكرر حيث ارتكب عدة حوادث لسرقة محركات السيارات في المنطقة تجاوزت الـ 200.

وقالت الشرطة "رسمنا خط سير اللص بعد مسح لقطات كاميرات المراقبة، علمت الشرطة أن المتهم جاء على سكوتر. وبعد بحث شامل وفحص الكاميرات، عثرت الشرطة أخيرا على السكوتر الذي يستخدمه اللص في سرقاته، وبمساعدة مخبريها نجحت الشرطة في اعتقال المتهم صاحب السرقات الغريبة الذي أرجعها لصعوبة تعقب المحركات عكس السيارات.